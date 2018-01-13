Два рейса в Тбилиси отменены из-за сильного тумана

13 января 2018 20:14 (UTC+04:00)

Два рейса в Тбилиси отменены из-за сильного тумана, сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на пресс-службу Тбилисского международного аэропорта.

"Из – за тумана в Тбилисском международном аэропорту отменены рейсы Тегеран – Тбилиси и Дубай – Тбилиси", - заявили в персс-службе.

Сначала, распространилась информация о том, что из-за тумана были отменены три рейса, хотя позднее, авиакомпания «Turkish Airlines» приняла решение все же осуществить посадку в Тбилисском международном аэропорту.

По информации пресс-службы аэропорта, пять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, но позднее, рейс из Сочи в Тбилиси совершил посадку в Тбилисском аэропорту.

По информации пресс-службы, что касается переадресованных рейсов, то авиакомпании сами должны были решить в каком аэропорту осуществить посадку.

Как стало известно, два рейса Москва - Тбилиси и Киев - Тбилиси отправились на посадку в Кутаисский международный аэропорт.

К данному времени Тбилисский международный аэропорт работает без перебоев, хотя из-за тумана на отдельных посадочных полосах были заминки в работе.

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