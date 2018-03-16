Из-за инцидента на канатной дороге в Грузии пострадали 11 человек

16 марта 2018 17:24 (UTC+04:00)

Одиннадцать человек пострадали из-за выхода из строя канатной дороги в курортном городе Гудаури в Грузии, заявил в пятницу директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав сообщал, что пострадали восемь человек, среди них — граждане Украины, России, Швеции и один гражданин Грузии.

"В целом пострадали 11 человек. На данном этапе семь человек перевезены в Тбилиси, одного доставили на вертолете, а остальных на реанимобилях. Что касается пострадавшей беременной гражданки Швеции, ее жизни не грозит опасность. Ведется диагностика", — сказал Талаквадзе журналистам.

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