Грузия получит 74 млн евро на реформы в секторе энергетики

4 октября 2018 16:59 (UTC+04:00)

Для поддержки реформ, запланированных в энергетическом секторе, было оформлено соглашение между Грузией и Кредитным банком реконструкции Германии (KfW), а также Грузией и Агентством развития Франции (AFD), сообщает в четверг Грузия Online.

Согласно информации министерства, совокупная сумма финансового ресурса составляет 74 миллиона евро (KfW- 49 миллионов евро и AFD- 25 миллионов евро), и выделена с целью поддержки реформ, запланированных правительством Грузии в секторе энергетики, в том числе мероприятий связанных с энергоэффективностью.

По информации министерства, выделение финансового ресурса происходит в рамках декларации намерений "Финансовое сотрудничество Германии и Франции с Грузией", подписанной 14 мая 2018 года между Грузией, Кредитным банком реконструкции, и Агентством развития Франции.

"Данная декларация подразумевает, что Кредитный банк реконструкции и развития и Агентство развития Франции готовы поддержать реформы, запланированные правительством Грузии в энергетическом секторе, и сотрудничать с Грузией в сфере энергетики в рамках четырехгодичной программы (2018-2021). Для поддержки реформы сектора энергетики также запланировано выделение из Соседской инвестиционной платформы Евросоюза (NIP) в виде гранта 8,5 миллионов евро, которые будут использованы для технической помощи программы"- заявили в министерстве.

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