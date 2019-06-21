Центр Тбилиси приводят в порядок после разгона митинга

21 июня 2019 11:28 (UTC+04:00)

Проспект Руставели в центре грузинской столицы приводят в порядок после того, как ночью спецназ разогнал при помощи слезоточивого газа и водометов тысячный митинг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Автомобильное движение на центральных улицах столицы восстановлено. Проспект Руставели оцеплен патрулем и экспертами-криминалистами. Спецназ сумел разогнать большую часть митингующих, однако пара десятков молодых людей долго не расходились. Они разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" и сожгли их флаг, закидывали правоохранителей бутылками и мебелью из прилегающих уличных кафе, перевернули полицейскую машину.

В свою очередь, директор одной из клиник грузинской столицы Георгий Кордзахия сообщил, что в их медицинское учреждение были доставлены 24 человека, из них два пациента "получили тяжелые повреждения глаза, им понадобилась энуклеация". По последним данным Минздрава, всего в ходе акции пострадали более 70 человек, половина из них - правоохранители.

Оппозиция призвала участников акции возобновить выступления в пятницу вечером в 19.00. Премьер-министр Бахтадзе ранее сообщил, что "справедливый протест населения перерос в политическое противостояние".

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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