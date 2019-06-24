Парламент Грузии не считает виновным главу МВД

24 июня 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Парламент не считает политически ответственным министра внутренних дел Георгия Гахария, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сказала вице-спикер и исполняющая обязанности председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили.

По ее словам, в связи с использованием силы начнется расследование, после чего будет стоять вопрос правовой ответственности конкретных должностных лиц.

Отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, вот уже четыре дня, является одним из главных требований многотысячных акций протеста на проспекте Руставели.

Отметим, что генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий полицейских при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента страны 20-21 июня.

В Тбилиси уже четвертый день продолжаются масштабные протестные акции. Поводом для них стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость двух регионов в составе Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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