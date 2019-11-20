Грузинские НПО призвали власти начать диалог с оппозицией

БАКУ /Trend/ - Авторитетные неправительственные организации Грузии призвали власти страны к конструктивному диалогу с оппозицией, гражданским обществом и к началу совместной с ними работы по проведению выборов по пропорциональной избирательной системе, сообщает Trend в среду со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Соответствующее заявление подписали НПО «Демократическая инициатива Грузии», «Международная прозрачность – Грузия», «Институт демократии и безопасного развития», Фонд «Открытое общество – Грузия», «42-я статья Конституции», «Центр изучения и мониторинга прав человека», «Институт развития свободы информации», Международное общество справедливых выборов и демократии», «Ассоциация молодых юристов Грузии».

"На фоне проходящих напряженных политических процессов в государстве мы призываем власть отказаться от любой формы использования силы в отношении участников акции и эскалации ситуации, что может вызвать полную политическую дестабилизацию", — говорится в заявлении НПО.

Неправительственные организации также призывают власть действовать по демократическим принципам в рамках Конституции и следовать указаниям международных организаций для сохранения общественного порядка.

Отметим, что акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября. Причиной послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова

Twitter: @Mila61979356

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