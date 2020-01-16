Гражданина Грузии обвинили в захвате пограничника в заложники

16 января 2020 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Против гражданина Грузии Георгия Ичукаидзе, учинившего вооруженный инцидент на границе с Азербайджаном, выдвинуто официальное обвинение, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, Ичукаидзе обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в захвате заложников.

Напомним, что 14 января представитель Пограничной полиции Грузии по участку Чителехиде связался с начальником погранотряда «Шамкир» Госпогранслужбы Азербайджана и заявил, что вблизи погранзаставы «Кешикчигала» на территории Грузии неизвестный человек в военной форме взял в заложники грузинского пограничника и направляется в сторону государственной границы.

Пограничный наряд немедленно занял боевую позицию и открыл предупредительную стрельбу в воздух.

После предупредительного огня указанная группа прекратила движение, воспользовавшись этим, пограничники Грузии смогли обезоружить человека в военной форме.

Пресс-служба МВД Грузии отметила, что ситуацию удалось взять под контроль благодаря эффективным действиям сотрудников грузинской пограничной полиции. Кроме этого, МВД Грузии благодарит пограничников из Азербайджана «за эффективное сотрудничество».

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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