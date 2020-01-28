Зурабишвили: Тесные взаимоотношения Грузии с Азербайджаном создают возможности для развития двух стран

28 января 2020 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Тесные взаимоотношения Грузии с Азербайджаном в портовой сфере создают возможности для будущего развития двух стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция).

По ее словам, Грузию и Азербайджан связывает целый портовый комплекс.

Как отметила Зурабишвили, сегодня ЕС осуществляет крайне важные проекты в области транспорта и коммуникаций и приоритетом для Грузии и Азербайджана является развитие транспортной инфраструктуры, которая обеспечит координацию работы транспортных артерий.

“Данные артерии включают Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), газопроводы, которые имеют огромный потенциал. Я считаю необходимым максимально использовать этот потенциал”, сказала Зурабишвили.

Она отметила, что реформы, проводимые в Грузии и Азербайджане в области избирательного права, защиты прав человека является существенно важным звеном в обеспечении стабильности в этом регионе, который является крайне значимым для ЕС.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ продолжится до 31 января.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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