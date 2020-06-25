Национальная лига Грузии по футболу возобновляет чемпионат
После вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, Национальная лига Грузии по футболу возобновится 25 июня столичным дерби между «Сабуртало» и действующим чемпионом страны — «Динамо», передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.
Игра пройдёт на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи, начало матча в 18:00 по местному времени.
Игры возобновленного чемпионата в масштабе страны будут проходить на восьми стадионах в шести городах. Все стадионы «Национальной лиги Crystalbet» находятся в полной готовности к возобновлению сезона как со спортивной точки зрения, так и в плане безопасности.
На стадионах будут полностью соблюдены рекомендации, основанные на протоколе Министерства здравоохранения.
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