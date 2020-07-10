ЕБРР и Банк Грузии поддержат бизнес в период кризиса, вызванного COVID-19

Группа Европейского инвестиционного банка и Банк Грузии подписали гарантийное соглашение на сумму до 60 млн. евро при поддержке гарантийного механизма "Финансирование для инновационных малых и средних предприятий" (InnovFin SMEG), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



InnovFin SMEG покрывает 50% каждого кредита, предоставляемого Банком Грузии, и предназначается для малых и средних предприятий (МСП) и среднего бизнеса, которым требуются инвестиции и оборотный капитал для финансирования исследований, разработок и инновационной деятельности. Эта операция охватывается инициативой EU4Business.



Кроме того, в ответ на пандемию COVID-19, механизм также покрывает 80% кредитов, предоставленных Банком Грузии МСП и компаниям средней рыночной капитализации, пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом, для удовлетворения их потребностей в оборотном капитале.



"Малый и средний бизнес - это ключ к экономическому развитию Грузии, и многие компании сильно пострадали от кризиса, вызванного COVID-19", - сказал посол ЕС в Грузии Карл Хартцелл. "Мы очень рады, что Европейский Союз смог облегчить дальнейший доступ к финансам через наш банк ЕИБ, чтобы помочь им преодолеть текущие проблемы и внедрять инновации и развиваться в будущем".