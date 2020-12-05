Посол Грузии Софио Кацарава вручила верительные грамоты королеве Елизавете II

Посол Грузии в Великобритании Софио Кацарава вручила верительные грамоты королеве Елизавете II, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Софио Кацарава — первый посол дипломатического корпуса, аккредитованный в Соединенном Королевстве, которая передала верительные грамоты королеве Елизавете II из Букингемского дворца в виртуальном формате. Королева приняла участие в видеоконференции из Виндзорского замка.

Как отметил после церемонии в Букингемском дворце маршал дипломатического корпуса Алистер Харрисон, виртуальная церемония подобного формата проводится впервые.

«Я рад, что сегодня мне предоставилась возможность представить новоназначенного посла Грузии Её Величеству королеве, чтобы передать ей верительные грамоты в Букингемском дворце. Виртуальная церемония такого формата проводилась впервые. Желаю удачи Софио Кацарава, которая была назначена послом Грузии в Великобритании в столь важное время. Отношения между Великобританией и Грузией отличаются особой близостью, а дружеские связи между нашими странами важны как никогда», — заявил Алистер Харрисон.