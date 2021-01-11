Глава правящей партии Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики навсегда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года (дата основания партии)", - отметил Иванишвили в опубликованном в понедельник письме на сайте "Грузинской мечты".