Аэропорт Батуми увеличит число рейсов к началу курортного сезона

К началу курортного сезона в Аджарии Батумский международный аэропорт увеличит количество регулярных пассажирских рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

С июня LOT Polish Airlines начнет летать в направлении Батуми из Варшавы, Международные авиалинии Украины будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев-Батуми-Киев, Fly Dubai – по маршруту Дубай-Батуми-Дубай, а Air Arabia будет летать в Аджарию из Шарджа – второго по величине города в ОАЭ.

В период пандемии, когда Грузия приостановила полеты по всем направлениям, в Батумском международном аэропорту была проведена реконструкция. Его пропускная способность удвоилась. В эксплуатацию ввели новый терминал и теперь за год там смогут обслужить 1,2 миллиона пассажиров.

В середине мая аэропорт Батуми возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время в неделю он принимает около 25 рейсов из Израиля, Украины, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии и Турции.

Туристический сезон в Аджарии официально начнется 15 июня. Власти черноморского региона обещают позаботиться о том, чтобы эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной и не помешала сезону.