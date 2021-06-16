Грузия занимает 13-е место по IQ населения - Brainstats
Brainstats опубликовал список стран, в которых живут люди с самым высоким интеллектом, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Список составлен согласно среднему IQ населения. Самый высокий показатель IQ в мире -108 баллов зафиксирован в Гонконге и Сингапуре.
Грузия занимает 13-е место в списке с 94 баллами.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
Гонконг (108)
Сингапур (108)
Южная Корея (106)
Китай (105)
Япония (105)
Тайвань (104)
Италия (102)
Швейцария (101)
Монголия (101)
Исландия (101)
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