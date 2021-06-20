Грузия обнародовала данные по коронавирусу
В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране было проведено 18 737 тестов на коронавирус, в том числе 9 329 с экспресс-тестов на антигены и 9 408 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 2,78%, за последние 14 дней - 2,46%, за 7 дней - 2,66%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 358 881 случай заражения коронавирусом, из которых выздоровели 344 748 инфицированных и умерли 5 160 человек.
В общей сложности вакцинировано 233 488 человек, за сутки - 3 583 человека.
На карантине находятся 44 человека, в больницах 2 762 человека и в клинических гостиницах - 589 человек соответственно.