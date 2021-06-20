Грузия обнародовала данные по коронавирусу

В Грузии за сутки выявлен 521 новый случай коронавируса, выздоровели 911 инфицированных, умерли 12 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 18 737 тестов на коронавирус, в том числе 9 329 с экспресс-тестов на антигены и 9 408 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 2,78%, за последние 14 дней - 2,46%, за 7 дней - 2,66%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 358 881 случай заражения коронавирусом, из которых выздоровели 344 748 инфицированных и умерли 5 160 человек.

В общей сложности вакцинировано 233 488 человек, за сутки - 3 583 человека.

На карантине находятся 44 человека, в больницах 2 762 человека и в клинических гостиницах - 589 человек соответственно.