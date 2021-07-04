Немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings вышла на рынок Грузии. Авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Дюссельдорфа, сегодня выполнила первый прямой рейс в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В официальной церемонии встречи первого рейса Eurowings в Тбилисском международном аэропорту приняли участие министр экономики Натия Турнава, замминистра Мариам Квривишвили и другие.

Eurowings будет выполнять рейсы между Дюссельдорфом и Тбилиси дважды в неделю - по средам и воскресеньям.