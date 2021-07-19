Грузия нацелена на открытие границ с Азербайджаном

Мы предполагаем, что одной из первых стран, с которой Азербайджан откроет границу, станет Грузия, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике, передает Trend со ссылкой на Бизнес Грузии.

Как отметила Квривишвили, между двумя странами состоялись переговоры по вопросу открытия границы.

"Переговоры с Азербайджаном велись на высшем уровне. Вы знаете, что между двумя странами очень хорошие отношения и мы предполагаем, что одной из первых стран, с которой Азербайджан откроет границу, станет Грузия", - заявила Квривишвили.