В сентябре Грузия завершит строительство еще одной дороги

«Мы только что осмотрели строительство дороги, соединяющей Сачхере и Они, это действительно очень важная дорога, которая также значительно сократит время пути, и человек сможет доехать в Они из Тбилиси за 3 часа вместо пяти», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время осмотра строительных работ по реконструкции дороги Они-Сачхере,передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, где он находился вместе со председателем парламента Кахой Кучава и министром регионального развития и инфраструктуры Ираклием Карселадзе.

Как отметил глава правительства, строительство дороги завершится к концу сентября.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, дорога протяженностью 51 км, соединяющая Земо Имерети-Рача, начинается от Сачхере и соединяется с дорогой Амбролаури-Они.

Проект разделен на семь участков. Большая часть дороги проходит на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря, в безлюдной лесной зоне в ущелье реки Хеори. До реабилитации дорога была грунтовая, а после полной реабилитации будет уложено асфальтобетонное покрытие.

К этому времени большая часть работ уже завершена. Общая стоимость проекта 111 165 310 лари.