Прокуратура Грузии не предъявит сегодня обвинения Саакашвили
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии.
В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по по другим делам — согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы.
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.
Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
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