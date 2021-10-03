Прокуратура Грузии не предъявит сегодня обвинения Саакашвили

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии.

В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по по другим делам — согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы.

Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.

Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.