Саакашвили заявил о намерении бороться до конца

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в настоящий момент полностью сконцентрирован на своей борьбе, продолжает голодовку в тюрьме Рустави и намерен "довести это дело до конца". Он написал об этом в фейсбуке в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Саакашвили добавил, что закончил прошлые личные отношения и сейчас счастлив с Елизаветой Ясько, депутатом Верховной рады Украины, с которой уже несколько месяцев живет вместе. В обращении экс-президент Грузии упомянул и о своей официальной жене Сандре Руловс, призвав всех проявить к ней уважение.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.