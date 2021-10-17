Посольство США и Вашингтон внимательно следят за ситуацией с Саакашвили - посол

По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, посольство США и Вашингтон внимательно следят за состоянием Михаила Саакашвили и текущей ситуацией, передает в воскресенье Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Я знаю, что многие грузины внимательно следят за ситуацией вокруг господина Саакашвили. Хочу вас заверить, что посольство США и Вашингтон внимательно следят за его состоянием и текущей ситуацией», — сказала Келли Дегнан.

По её словам, в центре внимания также находится вопрос о выборах.

Как пояснила дипломат, важно, чтобы предстоящий период был спокойным и создана соответствующая обстановка для проведения выборов.