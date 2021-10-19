Врачи рекомендовали госпитализацию Саакашвили

Консилиум врачей Грузии в связи с состоянием здоровья третьего президента страны Михаила Саакашвили рекомендовала в профилактических целях перевести его в госпиталь, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщил журналистам перед встречей в Министерстве юстиции один из членов консилиума Зураб Пагава, консилиум рекомендует поместить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения.

«Мы поставили вопрос о т.н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время», - сказал врач Зураб Пагава.