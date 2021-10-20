Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

Прокуратура Грузии вынесла постановление о предъявлении обвинения осужденному Михаилу Саакашвили по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии согласно части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В рамках расследования дела Михаила Саакашвили, на основании добытых новых доказательств прокуратура утяжелила обвинение Э.Ц. в сокрытии тяжкого уголовного преступления, а также в пособничестве в незаконном пересечении границы. Что касается Г.Н., задержанного 19 октября, ему предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления.

Согласно заявлению прокуратуры Грузии, МВД продолжает расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. В активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные действия.

«Напомним общественности, что судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме на телеканале «Имеди», разгоне акции 7 ноября, незаконном завладении имущества семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде», - говорится в сообщении прокуратуры.