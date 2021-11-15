У Саакашвили не обнаружили коронавирус - Пенитенциарная служба

У Михаила Саакашвили не подтвердился коронавирус, сообщает сегодня вечером Специальная пенитенциарная служба, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

"Учитывая повышенный общественный интерес, сообщаем, что проведение ПЦР-теста осужденному М.Саакашвили, не подтвердило наличие "COVID-19".

Для информации, несмотря на то, что осужденный М.Саакашвили не контактирует с другими осужденными в учреждении, и его безопасность максимально защищена, в профилактических целях сегодня, 15 ноября, М. Саакашвили было проведено ПЦР- тестирование, и ответ отрицательный», — сказано в заявлении ведомства.

Тестирование было проведено после того, как коронавирус подтвердился у Давида Дараселия — директора Глданской тюрьмы, в которой содержится экс-президент Грузии.

Адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что неизвестно, когда экс-президент в последний раз общался с директором тюрьмы, однако известно, что Саакашвили неоднократно контактировал с ним.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 46 дней, так как считает себя политзаключенным. По словам личного врача, он в тяжелом состоянии. Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его доставят в гражданскую клинику, однако власти отказываются это делать и он продолжает находится в больнице при тюрьме N18 в Глданском районе.