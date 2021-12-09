Екатерина Тикарадзе покинула должность главы Минздрава Грузии

Екатерина Тикарадзе подала в отставку с должности министра по делам перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. О решении объявлено было сегодня на брифинге в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Тикаридзе уделила особое внимание проектам и реформам, над которыми она работала после своего назначения на должность главы Минздрава Грузии в июне 2019 года. Она пообещала продолжить деятельность по этим направлениям в партии «Грузинская мечта».

«В результате консультаций мы сочли правильным решением, что я продолжу свою деятельность в политсовете партии «Грузинская мечта». Мы приняли решение, что я буду укреплять грузинские системы здравоохранения и социальной защиты прямо здесь, в партии «Грузинская мечта, — заявила она.

Екатерина Тикарадзе не сообщила о причинах своей отставки, однако в СМИ есть версия, что между уже бывшей главой Минздрава и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили существовал конфликт из-за «зеленых паспортов».

В отличие от главы правительства Тикарадзе не поддерживала бессрочно действующий «зеленый» или «безопасный» статус для тех, кто переболел коронавирусом. Аналогичной позиции придерживались эпидемиологи и эксперты здравоохранения.

Вопрос об изменении регламента обсуждался на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 в понедельник, 6 декабря. Сразу несколько телеканалов со ссылкой на свои источники сообщали, что Тикарадзе и Гарибашвили спорили на повышенных тонах. Как утверждает «Формула», в конечном счете премьер отказался обсуждать изменение бессрочного «зеленого» статуса для переболевших, а Тикарадзе заявила, что не намерена нести ответственность за возможные последствия.

Екатерина Тикарадзе занимала пост главы Минздрава Грузии в правительствах трех премьеров – Мамуки Бахтадзе, Георгия Гахария и Ираклия Гарибашвили. До начала работы в правительстве она была генеральным директором районной больницы Сачхере (регион Имерети).

Тикарадзе 45 лет. Замужем, имеет двух детей. Она является выпускницей Тбилисского медицинского института, который сегодня уже не функционирует. В 2005 году прошла курс по стоматологии общего профиля. В 2007-2008 годах прошла полный курс челюстно-лицевой имплантации в Германии, а в 2015-2016 годах — курс по управлению больничного сектора в Германии.

В 2016-2019 годах училась в Австрии, в Университете Дуная Кремс, по направлению госпитального сектора экономики и управления менеджмента здравоохранения. Получила степень магистра менеджмента и бизнес-администрирования.