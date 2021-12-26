В Грузии создается Национальная лаборатория качества медикаментов

В целях снижения риска фальсификации медикаментов началось создание Национальной лаборатории качества лекарственных средств, сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, сейчас ведется обустройство здания и закупается необходимое оборудование. Планируется, что лаборатория заработает к концу 2022 года.

Кроме того, по сообщению Минздрава, с 2022 года для фармацевтических компаний и дистрибьюторов станет обязательным соблюдение стандартов GMP и GDP.