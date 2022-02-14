Грузия запустит программу по повышению уровня занятости - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Грузия планирует запустить новую программу для социально уязвимых групп населения с целью повышения уровня занятости. Об этом сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу Администрации правительства Грузии.

По его словам, программа охватит более 200 000 человек с сохранением выплаты ежемесячного пособия.

“Программа будет осуществляться Государственным агентством по содействию занятости. При этом, если гражданин занят в неформальном секторе, трудоустройство должно быть оформлено официально. Семья, получающая выгоду от программы, будет получать пособие на проживание в течение четырех лет”, - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что также граждане Грузии, участвующие в этой программе, получат дополнительные 300 лари (103 доллара). Эта сумма будет добавлена к социальной помощи в размере 400-500 лари (137-172 доллара).

По его словам, те лица, кого не устроят предложения о работе, продолжат получать пособие, однако социально-экономическая ситуация в семье получателя будет перепроверена через год. За это время можно будет повторно обратиться в Агентство занятости или социальных услуг.

(Автор: Марьяна Ахмедова)