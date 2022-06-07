Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза

В мае 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели составил 111% к уровню за аналогичный период 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок.

В мае текущего года аэропорт обслужил более 72,1 тысячи пассажиров, тогда как в мае 2019 года их было 64,7 тысячи.

Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В мае в аэропорту возобновлено 115% рейсов (241 рейс). В 2019 году в мае было 210 рейсов.

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 25 направлениям в 14 стран.

Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 39,5%

Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,1% въезжающих.