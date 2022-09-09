Инвестиции в Грузию выросли в два раза

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за первое полугодие 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций.

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.

Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.

Инвестиции также поступили из Китая, Японии, Маршалловых островов, Чехии, Дании, Германии, Казахстана и других стран.

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом полугодии 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и строительство.

Инвестиции также вкладывали в транспорт, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство и рыболовство.

Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли на 72,2% и составили 559,1 миллиона долларов. В январе-июне 2021 года реинвестиции составляли 324,7 миллиона долларов.

Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.

С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.

При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития