Пожар тушат на территории крупнейшего в Грузии завода по производству сахара в Карельском муниципалитете, передает Trend со ссылкой на НОВОСТИ-ГРУЗИЯ.

Пожар начался на складе Агарского сахарного завода сегодня во второй половине дня. По словам работников предприятия, там хранилось до 300 тонн сахара. Часть продукции была уничтожена огнем, часть – затопило водой при тушении.

О пострадавших во время происшествия до сих пор не сообщалось.

На месте мобилизовано десять пожарно-спасательных бригад. Их работу осложняет ветер. Кроме того, как указывают очевидцы, кровля цеха изготовлена из легковоспламеняющегося материала.

По словам пожарных, опасности распространения огня на другие строения на территории завода уже нет. Ожидается, что в ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.