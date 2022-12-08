Грузия находится в неясной глобальной среде, которая быстро меняется — Всемирный банк

Всемирный банк назвал Грузию одной из самых быстрорастущих экономик в Европе и Центральной Азии, однако предупреждает, что дальнейший успех в ближайшее десятилетие не гарантирован, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Всемирный банк представил страновой экономический меморандум под названием «Планирование будущего для конкурентоспособной, интегрированной и сильной Грузии», сообщает портал Ассоциации ООН в Грузии civil.ge.

Здесь отмечается, что в начале десятилетия Грузия перешла в категорию стран с доходом выше среднего, а уровень бедности снизился с 37,3% до 19,5%.

Меморандум описывает «историю небольшой, но открытой и устойчивой экономики, которая добилась значительного прогресса с точки зрения роста ВВП и сокращения бедности, хотя прогресс был ограничен с точки зрения повышения производительности и создания высокооплачиваемых рабочих мест».

Всемирный банк отмечает экономический рост в Грузии за последние десять лет, несмотря на пандемию Ковид-19, «макроэкономическую стабильность, привлекательную бизнес-среду и улучшенное управление».

В документе говорится, что, хотя пандемия ослабила тенденции роста, «в результате широкомасштабной и своевременной реакции правительства бедность увеличилась всего на 1,8%».

Однако в отчете также отмечается, что «влияние пандемии на занятость, заработок и человеческий капитал будет сохраняться в течение некоторого времени».

В связи с этим, «несмотря на наличие прочных основ роста в стране, дальнейший успех в ближайшее десятилетие не гарантирован», — считают эксперты Всемирного банка.

В документе подчеркивается, что хотя продолжающаяся структурная трансформация экономики Грузии «носит плодотворный характер, ее эффективность будет постепенно снижаться».

«Кроме того, грузинские фирмы не повысили свою эффективность, а это означает, что, несмотря на значительный рост ВВП, создания хороших рабочих мест было недостаточно, в результате чего многие грузины остались без работы», — говорится в отчете.

Согласно документу, те люди, кто ушел из сельского хозяйства, живут «немного лучше», чем те, кто продолжает работать на земле.