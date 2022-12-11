МИД России похвалил правительство Грузии за «прагматичную линию»

В министерстве иностранных дел России поприветствовали «прагматичную линию» властей Грузии. Соответствующее заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии. Это дает положительный эффект. Торгово-экономическая статистика говорит сама за себя», — заявил дипломат в интервью.

При этом представитель МИД РФ не исключил, что, «в случае формирования нужных предпосылок», Москва решит возобновить прямое авиасообщение и отменит визы для граждан Грузии. «Условия в Тбилиси хорошо известны», — добавил он.

Кроме того, Гончар заявил о важности для экономики Грузии развития отношений с Россией. По его словам, прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры «в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией».