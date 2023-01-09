Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре

Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2022 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Ведомство начало расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.

По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 3,4% и цены на строительные материалы на 0,8%.

В ноябре по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 9%, что было вызвано ростом зарплаты работников на 16,5%.

Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.