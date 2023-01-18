Клиники должны подстраиваться под нынешнюю реальность – Глава минздрава Грузии

Клиники Грузии должны подстраиваться под существующую реальность и соответствовать стандартам, установленным министерством здравоохранения. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил в эфире Первого канала глава минздрава Зураб Азарашвили.

Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP медсервисов за дополнительную плату.

Кроме того, в 2022 году проверили более 100 клиник Грузии на предмет контроля за распространением инфекций внутри медучреждений, сообщил министр. Некоторые клиники проверяли по два-три раза. В десятках клиник были зафиксированы нарушения, сообщил министр.

"Внутрибольничные инфекции являются самой большой проблемой в мире и в Грузии, однако у нас, к сожалению, ситуация была посложнее", – заявил Азарашвили.

По словам министра, клиники, в которых были выявлены нарушения, смогли легко и просто исправить положение, благодаря тому, что Минздрав постоянно проводил проверки, организовывал тренинги, делился международным опытом.

С 2025 года любая клиника, включенная в программу всеобщего здравоохранения, будет обязана пройти одну из предложенных международных аккредитаций. У медучреждений будет возможность выбрать из пяти-шести международных компаний. К концу 2023 года они должны сделать выбор и понять, что необходимо менять в клинике, отметил Азарашвили.

Азарашвили также коснулся темы доступа к медицинским сервисам и отметил, что, согласно проведенным исследованиям, количество больничных коек не должно превышать 10 тысяч, в то время как в Грузии зарегистрировано 19 тысяч коек.

"Мы никак не сможем добиться качества, если у нас будет намного больше мест, чем нам необходимо. Эти койки нуждаются в минимальном количестве врачей, медсестер, помощников, администрации и так далее", – подчеркнул Азарашвили.

Соответственно, государство с помощью системы DRG и разных реформ, связанных с улучшением медицинских услуг, должно получать качественный сервис по адекватной цене.

Азарашвили уверяет, что реформы нацелены на улучшение качества и адекватное ценопроизводство. По словам министра, государство максимально должно покрывать медицинские расходы населения.