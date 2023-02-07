В Турции нашли всех граждан Грузии, которые считались пропавшими без вести

Все граждане Грузии, которые считались пропавшими без вести после землетрясения в Турции, нашлись. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 2 921 человек, 15 834 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.

Жертвами землетрясения в Турции стали двое граждан Грузии, напомнил посол и призвал грузинских граждан, находящихся в зоне стихии, связаться с диппредставительством Грузии и предоставить информацию о своем местонахождении.