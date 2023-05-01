В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивного вещества

Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконной продажи радиоактивного вещества – урана. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный пытался продать радиоактивный материал в Поти (Самегрело - Земо Сванети) за 2 миллиона долларов, в это время и произошло задержание.

Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое в ходе обыска, содержит уран и относится к категории ядерных материалов.

Расследование ведется по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности. Задержание произошло при сотрудничестве в Прокуратурой Грузии.