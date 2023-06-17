Денежные переводы из России в Грузию снизились более чем на 50%

БАКУ /Trend/ - В мае 2023 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем составил 384,9 миллиона долларов, передает Trend.

На первом месте остается Россия – 40,2% от общего объема денежных переводов. Но перечисленные суммы из России снизились на 50,7% по сравнению с маем прошлого года, составив 154,7 миллиона долларов.

Весной прошлого года произошел взрывной рост денежных переводов из России в Грузию, связанный с волной массовой миграции. До этого из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но в мае 2022 показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.

С тех пор сумма так и не вернулась к прежним показателям, она ежемесячно колеблется от 100 до 300 миллионов.