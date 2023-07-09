В центре НАТО-Грузия завершился курс наблюдателей-контролеров

БАКУ /Trend/ - Курс Международного курса наблюдателей-контролеров (IOCT) завершился в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC), передает Trend.

В обучении приняли участие 16 представителей из пяти разных стран. Теоретические и практические занятия проводились как в JTEC, так и в центре подготовки в Норио.

По словам представителей министерства обороны Грузии, после окончания курса участники смогут выполнять задачи по наблюдению, тренировке и оценке тактических подразделений в соответствии со стандартами НАТО.

Литовские офицеры совместно с грузинскими инструкторами руководили тренингом.