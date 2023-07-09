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В центре НАТО-Грузия завершился курс наблюдателей-контролеров

Грузия Материалы 9 июля 2023 23:19 (UTC +04:00)
В центре НАТО-Грузия завершился курс наблюдателей-контролеров

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БАКУ /Trend/ - Курс Международного курса наблюдателей-контролеров (IOCT) завершился в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC), передает Trend.

В обучении приняли участие 16 представителей из пяти разных стран. Теоретические и практические занятия проводились как в JTEC, так и в центре подготовки в Норио.

По словам представителей министерства обороны Грузии, после окончания курса участники смогут выполнять задачи по наблюдению, тренировке и оценке тактических подразделений в соответствии со стандартами НАТО.

Литовские офицеры совместно с грузинскими инструкторами руководили тренингом.

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