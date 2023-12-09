В Грузии назвали объем прямых иностранных инвестиций за третий квартал

БАКУ /Trend/ - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Грузию в III квартале 2023 года уменьшились на 61,5%, составив 316 млн долларов США по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют предварительные данные Национальной службы статистики Грузии, передает Trend.

В то же время уставный капитал вырос в 2,5 раза до 590,3 млн долларов США, а объем реинвестирования снизился на 30%, достигнув 329,2 млн долларов США.

США лидируют по объему инвестиций в Грузию, внеся 16,43% в общий объем ПИИ, за ними следуют Великобритания (14,5%), Нидерланды (14,3%), Турция (7,40%) и Китай (6,1%). Пять крупнейших стран-инвесторов внесли 58,7% в общий объем инвестиций.

В III квартале 2023 года наибольшие прямые иностранные инвестиции пришли в сектор финансов и страхования (25,4%), транспорт (19,6%), информационно-коммуникационные технологии (13,0%), энергетику (10,0%) и сферу искусства, развлечений и отдыха (9,4%).

Обновленные данные за 2023 год будут опубликованы Службой статистики 15 августа 2024 года.