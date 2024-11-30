Участники митинга в Грузии разбили стекла здания парламент - МВД

БАКУ /Trend/ - Участники антиправительственного митинга в Тбилиси разбили оконные стекла здания парламента, бросая камни. Об этом сообщается в заявлении МВД Грузии, передает Trend.

«Информируем общественность, что часть участников акции прибегла к насилию сразу после начала митинга. В частности, были повреждены ограждения здания парламента, а также десятки оконных стекол на его фасаде разбиты камнями и другими предметами», - отмечается в заявлении.

Кроме того, по данным МВД, у некоторых протестующих обнаружены пиротехника, камни и тяжелые предметы. «Вновь призываем всех участников акции выражать свое недовольство законными и мирными способами, избегая противоправных действий», - подчеркнули в ведомстве.