Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день инаугурации нового главы государства, будет вынуждена сложить свои полномочия и покинуть Президентский дворец, несмотря на ее заявления о нежелании уходить с поста. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга, передает Trend.

"Я понимаю эмоциональное состояние госпожи Зурабишвили, однако 29 декабря ей все же придется покинуть резиденцию и уступить это здание законно избранному президенту", — подчеркнул Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии также заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов.