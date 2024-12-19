Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 8%

БАКУ /Trend/ - Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на заседании 18 декабря 2024 года решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 8,0%, передает Trend.

Инфляция остается ниже целевого показателя в 3%. В ноябре текущего года годовой рост цен составил 1,3%, а базовая инфляция – 1,6%.

Если риски роста инфляции не реализуются и их влияние ослабнет, Национальный банк планирует постепенно снижать ставку к нейтральному уровню, который, по текущим оценкам, составляет 7%. Однако при возникновении факторов, усиливающих инфляционные ожидания, может потребоваться ужесточение монетарной политики или сохранение жестких мер на более длительный срок.