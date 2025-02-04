Шалва Папуашвили раскритиковал USAID за вмешательство в выборы в Грузии

БАКУ /Trend/ - Через политические НПО Агентство США по международному развитию (USAID) потратило на выборы в Грузии 41,7 миллиона долларов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Trend.

"Если учесть соотношение численности населения США и Грузии, эта сумма эквивалентна 3,78 миллиардам долларов иностранных инвестиций, направленных на выборы в США. Эти цифры выглядят еще более абсурдными, если сравнить их с соотношением ВВП. Невозможно потратить 41,7 миллиона долларов на выборы в другой стране и не чувствовать ответственности перед ее населением.

USAID, которое было ответственным за распространение ложных данных о результатах выборов и, таким образом, участвовало в срыве выборов в 2020 году и продолжило аналогичную практику в 2024 году, должно разъяснить, как и почему миллионы долларов налогоплательщиков США тратятся на НПО, которые способствуют срыву выборов в Грузии", — написал Папуашвили на своей странице в соцсети X.

Отметим, что официальный сайт USAID в настоящее время не работает. Администрация Трампа изучает возможность лишения USAID независимого статуса и интеграции агентства в структуру Госдепартамента. В случае реализации этот шаг снизит автономию агентства в управлении программами международной помощи.