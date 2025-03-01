В Грузии приостанавливается ряд рейсов поездов из-за погодных условий

БАКУ /Trend/ - В Грузии 1-2 марта отменили ряд рейсов пассажирских поездов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в компании "Грузинская железная дорога", передает Trend.

Согласно информации, из-за непогоды отменены рейсы: № 854/853 Тбилиси-Озургети, № 618/617 и № 686/685 Тбилиси-Боржоми, № 682/681 и № 684/683 Кутаиси-Батуми, № 613/614 Батуми-Озургети.

Сообщается, что с 1 марта движение возобновят поезда № 870/869 Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси и № 874 Тбилиси-Поти. С 2 марта начнут курсировать № 874/873 Тбилиси-Поти-Тбилиси, а также поезда № 802/801 и № 804/803 Тбилиси-Батуми-Тбилиси, следуя по обычному расписанию.