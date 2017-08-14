Более 200 человек погибли при сходе оползня в Сьерра-Леоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что более 200 тел погибших были доставлены в морг после схода оползня. По данным местных СМИ, среди погибших порядка 60 детей.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы страны города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены. Также сообщалось, что под завалами могут находиться несколько сотен человек. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Красного креста сообщило о гибели 18 человек.

Вице-президент страны Виктор Фо заявил, что сотни человек могли погибнуть в результате схода оползня.