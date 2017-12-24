Nokia возобновит продажи легендарного qwerty-смартфона E71

24 декабря 2017 17:50 (UTC+04:00)

Компания HMD Global работает над новой версией одного из самых популярных телефонов с "полноразмерной" клавиатурой Nokia E71, передает РИА Новости со ссылкой на портал Gizmochina.

Аппарат, который, по слухам, выйдет в 2018 году, унаследует от предшественника qwerty-раскладку, получит 3,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 480p, процессор Snapdragon 205 и поддержку 4G и Bluetooth SIG. В спецификациях также упоминаются один гигабайт RAM и накопитель на восемь гигабайт.

Сообщается, что телефон оснастят камерой с датчиком в три мегапикселя. На рынке будут доступны модели с поддержкой одной или двух SIM-карт. Ожидается, что цена аппарата составит от 150 до 300 долларов США.

Оригинальная модель E71 поступила в продажу в 2008 году. За год с момента выпуска было реализовано более 15 миллионов qwerty-смартфонов.

Официальных комментариев от компании пока не последовало.

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