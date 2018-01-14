Число погибших от землетрясения в Перу увеличилось до двух (ОБНОВЛЕНО)

14 января 2018 17:26 (UTC+04:00)

Число погибших в результате мощного землетрясения в Перу возросло до двух человек, сообщил в воскресенье глава национального института гражданской обороны страны Хорхе Чавес.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине. В эфире портала RPP Чавес сказал, что одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек - в округе Белья-Уньон региона Арекипа.

Различные удары и повреждения получили порядка 65 человек в провинциях Каравели и Наска.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр землетрясения находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн, которая впоследствии была отменена. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии.

16:51 (GMT+4) Как минимум один человек погиб в результате землетрясения в Перу, сообщила губернатор региона Арекипа Ямила Осорио, передает РИА Новости.

По данным портала Peru21, 55-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее камня. Ранее сообщалось, что пострадали еще от 15 до 20 человек. По словам главы провинции Сантьяго Нейры, стихия разрушила много глинобитных домов.

Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.

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