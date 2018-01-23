Генсек ООН пропустит экономический форум в Давосе

23 января 2018 00:12 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пропустит Международный экономический форум в Давосе. Об этом заявил в понедельник журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Из-за насыщенного графика он не поедет в этом году", - сказал Дюжаррик. Как сообщили ТАСС в канцелярии генсека, ООН на форуме будет представлять первый заместитель генсека Амина Мохаммед.

Гутерриш принимал участие в Давосском форуме в прошлом году. В 2016 году его предшественник на посту генсека Пан Ги Мун также участвовал в дискуссиях в швейцарском городе.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.

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