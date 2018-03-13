В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов за $40 млн

Один из самых крупных алмазов, когда-либо выставлявшихся на торги, продан за $40 млн на аукционе в Антверпене. Об этом во вторник сообщила на своем сайте британская компания Gem Diamonds Ltd, передает ТАСС.

"Мы довольны результатами аукциона, - говорится на сайте компании. - Этот алмаз не только отличается своим исключительным качеством, но и подчеркивает уникальное качество всех драгоценных камней, добываемых на шахте Летсенг".

Алмаз, получивший название "Легенда Лесото", является пятым в мире по размеру после камней "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

Алмаз весом 910 каратов добыли в январе этого года на шахте Летсенг, располагающейся на севере королевства Лесото. Представители компании Gem Diamonds Ltd. отметили, что камень обладает очень высокой степенью прозрачности и цветом D, что присуще только самым ценным минералам этого типа.

Шахта Летсенг известна тем, что там добывают много крупных алмазов. Она еще и самая высокогорная в мире - работа там ведется на высоте 3,2 тыс. метров над уровнем моря в горах Малути. "Заоблачный" рудник эксплуатируется с давних пор, но около двух десятилетий его не использовали, поскольку добыча стала убыточной из-за снижения мировых цен на драгоценные камни. В 1982 году шахту закрыли.

Вновь ее открыли в начале 2000-х, в 2006 году объект приобрела компания Gem Diamonds. С тех пор на шахте было обнаружено более 60 камней крупнее 100 каратов. Среди них алмазы в 603 карата (Lesotho Promise), 550 каратов (Letseng Star), 493 карата (Letseng Legacy).

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