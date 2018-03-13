В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов за $40 млн

13 марта 2018 19:47 (UTC+04:00)

Один из самых крупных алмазов, когда-либо выставлявшихся на торги, продан за $40 млн на аукционе в Антверпене. Об этом во вторник сообщила на своем сайте британская компания Gem Diamonds Ltd, передает ТАСС.

"Мы довольны результатами аукциона, - говорится на сайте компании. - Этот алмаз не только отличается своим исключительным качеством, но и подчеркивает уникальное качество всех драгоценных камней, добываемых на шахте Летсенг".

Алмаз, получивший название "Легенда Лесото", является пятым в мире по размеру после камней "Куллинан" (3106 каратов), "Наш свет" (1109 каратов), "Эксельсиор" (995 каратов) и "Звезда Сьерра-Леоне" (968 каратов).

Алмаз весом 910 каратов добыли в январе этого года на шахте Летсенг, располагающейся на севере королевства Лесото. Представители компании Gem Diamonds Ltd. отметили, что камень обладает очень высокой степенью прозрачности и цветом D, что присуще только самым ценным минералам этого типа.

Шахта Летсенг известна тем, что там добывают много крупных алмазов. Она еще и самая высокогорная в мире - работа там ведется на высоте 3,2 тыс. метров над уровнем моря в горах Малути. "Заоблачный" рудник эксплуатируется с давних пор, но около двух десятилетий его не использовали, поскольку добыча стала убыточной из-за снижения мировых цен на драгоценные камни. В 1982 году шахту закрыли.

Вновь ее открыли в начале 2000-х, в 2006 году объект приобрела компания Gem Diamonds. С тех пор на шахте было обнаружено более 60 камней крупнее 100 каратов. Среди них алмазы в 603 карата (Lesotho Promise), 550 каратов (Letseng Star), 493 карата (Letseng Legacy).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бельгии оценили возможный ущерб для экономики от введения пошлин США
США 10 марта 13:36
Белгийская Barco заинтересована в выходе на узбекский рынок
Узбекистан 6 марта 09:46
В Бельгии задержали восемь человек, подозреваемых в терроризме
Европа 5 марта 15:45
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Бельгии
Европа 4 марта 03:05
Заявление Джобса о приёме на работу выставят на торгах в США
США 24 февраля 06:42
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль в Бельгии
Общество 19 февраля 22:38
Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей
Европа 16 февраля 20:22
Бельгийские вузы подозревают в выдаче "липовых" дипломов
Европа 15 февраля 14:58
Человек с ножом напал на полицейских в Бельгии
Европа 24 января 03:39
В Бельгии сохранят военные патрули, несмотря на снижение угрозы терактов
Европа 22 января 22:55
Госдеп одобрил планы по продаже Бельгии 34 самолетов F-35
США 20 января 02:21
В Бельгии группа мигрантов напала на полицейский патруль
Европа 19 января 15:57
В Бельгии нашли тела двух погибших при обрушении домов из-за взрыва газа (Обновлено)
Европа 16 января 12:20
В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)
Другие страны 16 января 05:42
Имущество двух ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион
Бизнес 11 января 11:38
Премьер Бельгии осудил заявление Трампа по Иерусалиму
Европа 7 декабря 2017 22:02
Премьер Бельгии планирует в январе посетить Россию
В мире 1 декабря 2017 10:52
Туркменистан и Бельгия провели политические консультации
Туркменистан 30 ноября 2017 07:37