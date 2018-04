Хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт в США

Данные пяти миллионов владельцев кредитных и дебетовых карт оказались похищены в результате хакерской атаки на клиентов американских компаний Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, пишет газета The New York Times, передает RT.

Как пишет издание со ссылкой на исследование Gemini Advisory, данные были похищены с помощью программного обеспечения, встроенного в системы кассовых аппаратов в магазинах.

Отмечается, что за атакой стоит хакерская группа JokerStash, которая выставила 125 тысяч данных на продажу.

