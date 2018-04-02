Хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт в США

2 апреля 2018 01:43 (UTC+04:00)

Данные пяти миллионов владельцев кредитных и дебетовых карт оказались похищены в результате хакерской атаки на клиентов американских компаний Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, пишет газета The New York Times, передает RT.

Как пишет издание со ссылкой на исследование Gemini Advisory, данные были похищены с помощью программного обеспечения, встроенного в системы кассовых аппаратов в магазинах.

Отмечается, что за атакой стоит хакерская группа JokerStash, которая выставила 125 тысяч данных на продажу.

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Azernews Newspaper
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